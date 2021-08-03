Стало известно о тяжелом состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Четверо туристов из России, попавших в аварию с автобусом в Турции, находятся в тяжелом состоянии. Их прооперировали и отправили в реанимацию.

О состоянии российских туристов рассказали РИА «Новости» в генконсульстве. В ведомстве сообщили, что пострадавшие в ДТП в Манавгате, провинция Анталья, находятся под наблюдением врачей.

«В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности», — сказал собеседник агентства.

Пострадавших российских туристов посетили представители генконсульства. В течение дня по каждому пострадавшему будет принято решение либо о выписке, либо об амбулаторном лечении, либо о дальнейшей госпитализации. Генконсульство при взаимодействии местных властей, страховой компании и ритуальной службы занимается подготовкой документов для возвращения тел погибших на родину.

В Турции 2 августа перевернулся автобус с российскими туристами, когда ехал из поселка Конаклы в аэропорт. В салоне находились 22 человека. В результате погибли четыре человека, семь пострадали.