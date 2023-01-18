Общество 18 января 2023, 11:50 Стало известно о среднем чеке покупок в Москве в период новогодних праздников Средний чек на приобретение электроники составил почти 11 тысяч рублей

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Средний чек на покупку бытовой техники и различной электроники в период новогодних каникул в Москве составил 10,9 тысячи рублей. Об этом сообщили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» «Москве 24».

По сравнению с прошлогодними показателями, в этом году с 1 по 8 января москвичи тратили на бытовую технику на 5% меньше.

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Отмечается, что на 4% увеличился средний чек на покупку одежды и обуви, он составил 5,9 тысячи рублей.

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