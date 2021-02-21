Стало известно о состоянии заразившихся новым птичьим гриппом в Астраханской области

Семь работников астраханской птицефабрики, у которых выявили новый птичий грипп, прошли лечение после вспышки вируса на предприятии. Чувствуют они себя нормально. Здоровью людей ничто не угрожает. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора региона.

«У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

В администрации губернатора отметили, что на предприятии ввели карантин: птицу и продукцию уничтожили и все продезинфицировали. В середине апреля на птицефабрике планируют закупить цыплят.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили первый в мире случай заражения человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Это произошло на птицефабрике на юге страны, где в декабре прошлого года была вспышка.

Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян отказаться от дичи и не есть плохо обработанное мясо и сырые яйца.