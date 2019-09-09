Стало известно о состоянии Захарова после выписки из больницы

Варшавер рассказал, когда выпишут Марка Захарова Подробнее

«Хочет, по крайней мере хотел, даже сегодня уже на работу прийти. Но попросили, чтобы он еще хоть день-два дома побыл», — сообщил Варшавер.

По его словам, Захаров чувствует себя хорошо и готов продолжить работу. Однако в театре считают, что ему еще требуется реабилитация.

Ранее Варшавер уже сообщал, что на восстановление после воспаления легких Захарову потребуется определенный срок. Между тем результаты анализов показали, что состояние худрука — нормальное.

О госпитализации 85-летнего Захарова стало известно 20 августа. У художественного руководителя «Ленкома» диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в одну из столичных больниц.

Захаров стал художественным руководителем «Ленкома» в 1973 году. За свою карьеру он поставил более 40 спектаклей, принимал участие в работе над фильмами. Среди его самых известных постановок — «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва» и другие. Он также известен благодаря фильмам «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».