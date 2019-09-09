Стало известно о состоянии Захарова после выписки из больницы
Варшавер рассказал, когда выпишут Марка ЗахароваПодробнее
«Хочет, по крайней мере хотел, даже сегодня уже на работу прийти. Но попросили, чтобы он еще хоть день-два дома побыл», — сообщил Варшавер.
По его словам, Захаров чувствует себя хорошо и готов продолжить работу. Однако в театре считают, что ему еще требуется реабилитация.
Ранее Варшавер уже сообщал, что на восстановление после воспаления легких Захарову потребуется определенный срок. Между тем результаты анализов показали, что состояние худрука — нормальное.
О госпитализации 85-летнего Захарова стало известно 20 августа. У художественного руководителя «Ленкома» диагностировали двустороннее воспаление легких и поместили в одну из столичных больниц.
Захаров стал художественным руководителем «Ленкома» в 1973 году. За свою карьеру он поставил более 40 спектаклей, принимал участие в работе над фильмами. Среди его самых известных постановок — «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва» и другие. Он также известен благодаря фильмам «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».