Стало известно о состоянии заболевшего ковидом Василия Ланового

«Состояние здоровья Василия Семеновича остается прежним. Кашель и температура еще не прошли. Он остается в больнице до полного восстановления», — приводит агентство слова собеседника.

О том, что COVID-19 выявили у Ланового и его жены Ирины Купченко, стало известно 2 января. Актер попал в больницу — у него поражено 5% легких. Купченко осталась лечиться дома. Она уточнила, что у Ланового 31 декабря анализ показал большое количество антител в организме, а потом два ПЦР-теста оказались положительными.

4 декабря дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили сообщила, что ее отец попал в больницу с COVID-19. Чувствует себя 86-летний актер нормально, однако пока не известно, сколько он пробудет под наблюдением врачей.