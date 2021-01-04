Стало известно о состоянии заболевшего ковидом Василия Ланового
Медики выявили COVID-19 у народного артиста России Василия Ланового. Он попал в больницу во второй день нового года. Его состояние пока прежнее: у актера кашель и температура. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Состояние здоровья Василия Семеновича остается прежним. Кашель и температура еще не прошли. Он остается в больнице до полного восстановления», — приводит агентство слова собеседника.
О том, что COVID-19 выявили у Ланового и его жены Ирины Купченко, стало известно 2 января. Актер попал в больницу — у него поражено 5% легких. Купченко осталась лечиться дома. Она уточнила, что у Ланового 31 декабря анализ показал большое количество антител в организме, а потом два ПЦР-теста оказались положительными.
4 декабря дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили сообщила, что ее отец попал в больницу с COVID-19. Чувствует себя 86-летний актер нормально, однако пока не известно, сколько он пробудет под наблюдением врачей.