Стало известно о состоянии травмированного шахматиста Карпова | 360°

Общество 31 октября 2022, 18:51 Стало известно о состоянии травмированного шахматиста Карпова «Единая Россия»: шахматист Карпов получил травму бытового характера «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы Анатолий Карпов получил травму бытового характера. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», передало РИА «Новости».

Сейчас шахматист находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь.

Реклама

«Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — рассказала партия.

Реклама

В субботу Карпова госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом шейки бедра в НИИ Склифосовского. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

До этого о травмировании Анатолия Карпова сообщил бизнесмен и автор-исполнитель Андрей Ковалев. Он заявил, что шахматист получил серьезные травмы в результате нападения и находится в коме. Ковалев отметил, что Карпов не участвует в каких-либо конфликтах, занимается шахматными турнирами для детей, а значит нападение на него мог совершить грабитель или просто сумасшедший.