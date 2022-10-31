Стало известно о состоянии травмированного шахматиста Карпова | 360°

31 октября 2022, 18:51
Стало известно о состоянии травмированного шахматиста Карпова
«Единая Россия»: шахматист Карпов получил травму бытового характера
Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы Анатолий Карпов получил травму бытового характера. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия», передало РИА «Новости».
Сейчас шахматист находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь.
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«Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — рассказала партия.
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В субботу Карпова госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом шейки бедра в НИИ Склифосовского. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
До этого о травмировании Анатолия Карпова сообщил бизнесмен и автор-исполнитель Андрей Ковалев. Он заявил, что шахматист получил серьезные травмы в результате нападения и находится в коме. Ковалев отметил, что Карпов не участвует в каких-либо конфликтах, занимается шахматными турнирами для детей, а значит нападение на него мог совершить грабитель или просто сумасшедший.
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