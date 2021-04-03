Стало известно о состоянии прооперированного во время пожара в благовещенской больнице

Мужчина, которого прооперировали во время пожара в благовещенской больнице, находится в тяжелом состоянии. Он в сознании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

В ведомстве отметили, что другие пациенты, которых перевезли из-загоревшейся больницы, в стабильном состоянии.

«14 человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании», — рассказали в минздраве.

Днем 2 апреля в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске начался пожар на площади 1600 квадратных метров. Пациентов и большую часть персонала эвакуировали, однако в здании остались восемь хирургов, которые продолжили оперировать пациента. Они проводили аортокоронарное шунтирование и прерываться было нельзя.

Пожарные потушили огонь, а врачи закончили операцию. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что всех медиков наградят. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправной электропроводки.