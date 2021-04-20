Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве под Нижним Новгородом

Трое взрослых и двое детей, которые пострадали при обрушении конструкций жилого дома в Нижегородской области, остаются в больницах. Об этом сообщили местные власти.

«В больницах остаются трое взрослых и двое детей. Взрослые — две женщины и мужчина — получили травмы разной степени тяжести, врачи приняли решение об их госпитализации. Еще один мужчина после оказания необходимой помощи был отпущен», — передало РИА «Новости» слова представителя правительства Нижегородской области.

После осмотра медики отпустили домой двух детей, еще двое переведены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу — девятилетний мальчик и его сестра в возрасте 2,5 месяца.

Министр здравоохранения региона и заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, но пока они должны оставаться под наблюдением врачей.

Накануне вечером в селе Маргуша произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме. В результате обрушилось несколько квартир. Под завалами нашли тело трехмесячного ребенка. Предварительной причиной взрыва считается утечка газа.