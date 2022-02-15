Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе подростков из Бурятии

Состояние подростков, которые пострадали при стрельбе в Бурятии, стабилизировали. Старшему мальчику сделали операцию, он получил более серьезную травму, рассказал главврач Детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.

По словам специалиста, одному из пострадавших братьев сосудистые хирурги восстановили кровообращение в ноге. Бригада травматологов после наложила на конечность аппарат внешней фиксации.

Младший ребенок тоже получил серьезные повреждения. У него оскольчатый перелом, но состояние легче. Ему наложили аппарат внешней фиксации, уточнил Дмитриев. Сейчас оба пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Братьев посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил о готовности предоставить все возможности для перевода детей в Москву при необходимости. Но пока это не требуется. Медики отметили, что пациентов ждет долгий период восстановления, сопряженный с большими рисками, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

По данным правоохранителей, пострадавшие мальчики жили вместе с матерью и ее сожителем в селе Оер Джидинского района. Между ними начали возникать конфликты на почве ревности. Когда женщина ушла из дома 13 февраля, сожитель взял ружье и отправился ее искать. Братья захотели защитить мать и пошли за ним.

Когда отчим нашел женщину, началась перепалка. Он принял старшего сына за любовника и выстрелил в него, а потом ранил младшего.