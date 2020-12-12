Стало известно о состоянии пострадавших на месторождении в НАО

У пострадавших на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе (НАО) врачи по итогам первичной диагностики выявили переломы конечностей, тазобедренного сустава и черепно-мозговую травму.

«Вертолет [санавиации] приземлился в Нарьян-Маре, их [пострадавших] доставили в окружную больницу. У одного перелом руки, у другого закрытая черепно-мозговая травма, у третьего перелом бедра или таза. [Пострадавшие] разной степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая. За ними будут наблюдать», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

На нефтяном месторождении имени Требса в субботу, 12 декабря, произошла разгерметизация рукава высокого давления. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Работа на скважине была остановлена. Губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил, что инцидент произошел на той скважине, где велись ремонтные работы. Выбросов нефти не зафиксировано.

Прокуратура НАО организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.