Стало известно о состоянии госпитализированных с коронавирусом Басилашвили и Фрейндлих

Собеседник агентства отметил, что врачи оценили состояние артистов как стабильное.

«Мы рассчитываем, что Олег Валерианович [Басилашвили] в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны [Фрейндлих] врачи отмечают постепенное улучшение», — рассказали в театре.

Сроки выписки народных артистов пока не известны. Алису Фрейндлих госпитализировали в Центр имени Соколова с подтвержденным коронавирусом в конце декабря. В театре сообщили, что актрису положили в реанимацию для кислородной поддержки. Новый год она встретила вместе с внучкой Анной Тарасовой, которая пришла к ней в палату.

Олег Басилашвили попал в больницу в начале января. Его дочь Ксения подтвердила, что он сдал положительный тест на коронавирус, но при этом уточнила, что никакого специального лечения он не получает. По ее словам, врачи оставили его в больнице для наблюдения и терапии.