Стало известно о состоянии девочки, обнаруженной в овраге под Саратовом

Правительство Саратовской области на своем Telegram-канале сообщило, что состояние девочки, обнаруженной в овраге в селе Прокурдино, остается тяжелым.

Двух детей нашли в овраге около села Прокурдино в Аткарском районе. Среди них был пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Оба ребенка находились на открытом воздухе без верхней одежды, их госпитализировали.

Мальчик умер в больнице, девочка была отправлена в одну из клиник Саратова и сейчас находится в тяжелом состоянии.

«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заключили в правительстве.

Следствие установило, что детей в овраг отнесла их собственная мать. По данным СК, женщина рассердилась на них из-за их поведения, придушила шарфом и отнесла на улицу.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали мать, в настоящее время она находится под арестом. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ — покушение на убийство и убийство с особой жестокостью.