Стало известно о состоянии детей, которых сняли с поезда на Кубани с подозрением на отравление

Дети, которых сняли с поезда Мурманск — Адлер на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство образования Мурманской области.

«Среди юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления. Информацию подтвердил медицинский работник, а также уполномоченный представитель Наталья Чекан, сопровождающие детей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что ехавшие на поезде из Мурманска в Туапсе в летний лагерь дети пожаловались на плохое самочувствие. Медики отвезли 20 из них в больницы Белореченска и Апшеронска с подозрением на кишечную инфекцию.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Специалисты изъяли пробы пищи и воды, назначили экспертизы и допросили сопровождающих.