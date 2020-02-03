Стало известно о состоянии больных коронавирусом в России

Двое заболевших коронавирусом в России сейчас находятся в полной изоляции. Чувствуют они себя нормально. Новых случаев заражения за последние дни не было, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Больные с первого дня пребывания в Российской Федерации находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Также в ведомстве рассказали, что за людьми, которые могли как-то контактировать с заболевшими, следят медики. Сама болезнь у двух носителей коронавируса в России протекает в легкой форме, а новых случаев врачи не выявили.

Ранее стало известно, что Россия поделилась с некоторыми странами СНГ и ЕАЭС тестами для выявления коронавируса. Ученые из государственного научного центра вирусологии «Вектор» создали его за несколько дней.

Вспышка смертельной пневмонии из-за коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Инфекция уже убила более 360 человек.

Число официально зафиксированных случаев заражения превысило 17 тысяч. Вирус уже покинул территорию Поднебесной. Заболевшие есть в США, Германии, Австралии и нескольких других странах. 2 февраля от коронавируса умер мужчина на Филиппинах — это первый смертельный случай за пределами КНР. О первых зараженных коронавирусом в России стало известно 31 января. Оба они приехали в РФ из Китая. Инфицированные граждане КНР сейчас лежат в больницах в Тюменской области и Забайкалье. Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подписал нацплан по борьбе с коронавирусом. Там есть пункт о депортации из России зараженных иностранцев.