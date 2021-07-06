Стало известно о снижении цен на отдых в Сочи

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал, что цены на отдых в Сочи снизились в среднем на 10%. Об этом написал Ura.ru.

По словам эксперта, на это повлияли два существенных фактора. Во-первых, это введение со стороны Краснодарского края некоторых ограничений из-за пандемии, а во-вторых — это открытие турецких курортов.

При этом недавняя непогода в Сочи на снижение цен никак не повлияла, считает глава комитета. Массовых отказов от отдыха по этому поводу нет. Со словами Уманского согласилась президент Ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина.

Она рассказала, что немного уменьшился приток автотуристов. Однако в ближайшие дни ситуация стабилизируется.