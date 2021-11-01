Стало известно о смерти сценариста Юрия Клепикова

Союз кинематографистов России сообщил о смерти советского и российского сценариста и драматурга Юрия Клепикова. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет, написал RT.

«1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Николаевич Клепиков», — говорится в сообщении на сайте организации.

Юрий Клепиков написал сценарий к таким фильмам, как «Седьмой спутник» Алексея Германа, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского, «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова и к другим.