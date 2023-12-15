Общество 15 декабря 2023, 03:03 Стало известно о смерти советского актера из фильма «Ищите девушку» Советский актер из фильма «Ищите девушку» Меликов ушел из жизни Pxhere

Читать 360tv в

Знаменитый советский актер Рамиз Меликов ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Причины смерти артиста не уточнялись. Он скончался на 81-м году жизни.

Реклама

Меликов родился 4 сентября 1943 года в Баку. Он был заслуженным выпускником Государственного театрального института имени Алиева. Карьеру актера он начал в 1960-х годах.

Артист известен ролями в фильмах «Именем закона», «Чернушка», «Ищите девушку» и «Бухта радости». На его счету более 60 кинолент.

Утром 13 декабря стало известно о смерти народной артистки СССР Татьяны Таякиной. Она танцевала в «Лебедином озере», участвовала в постановках «Дон Кихот», «Жизель», «Ромео и Джульетта» и «Баядерка».

В начале декабря ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов. Ему было 77 лет.