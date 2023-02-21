21 февраля 2023, 16:01
Стало известно о смерти председателя Союза писателей Дагестана Ахмедова
Пресс-служба Минкульта Дагестана сообщила о смерти председателя Союза писателей республики Магомеда Ахмедова. Он умер в возрасте 67 лет, написало РИА «Новости».
По некоторым источникам, в последнее время Магомед Ахмедович тяжело болел, рассказал RT.
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Магомед Ахмедов писал на аварском и русском языках. В 2018 году он получил диплом первой степени в номинации «Лучший поэт» на фестивале «Белые журавли России».
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Дагестан
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