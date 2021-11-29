Стало известно о смерти мультипликатора Константина Романенко

В возрасте 72-х лет скончался советский мультипликатор, создатель мультфильма про кота Леопольда Константин Романенко. Смерть наступила в результате разрыва аневризмы в мозге. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На плохое самочувствие Романенко пожаловался на даче, где находился вместе со своим сыном. Вскоре после этого он потерял сознание. Приехавшие на место вызова врачи скорой помощи констатировали смерть, написало РИА ФАН.

По словам супруги мультипликатора Ксении Юрьевны, он очень любил свою работу и всецело в нее погружался. Она вспомнила про сцену из «Дня рождения кота Леопольда», где кот идет с тортом в руках и пританцовывает. Создавая этот кусок мультфильма, Константин ходил дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя.

Также Романенко работал над созданием таких мультфильмов как «Северная сказка», «Филипок», «Великолепный Гоша», «Раз ковбой, два ковбой», «Бюро находок» и другими.