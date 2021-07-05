Стало известно о смерти матери актрисы Натальи Андрейченко

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, что потеряла свою мать 40 дней назад. Об этом она написала на странице в Instagram, передал News.ru.

Последние дни своей жизни мать Андрейченко провела на больничной койке. По словам актрисы, они очень много общались, хоть и находились далеко друг от друга. Кроме того, в больнице был замечательный врач, который подносил телефон к уху матери артистки, и они могли разговаривать по часу.

Андрейченко сообщила, что ее мать сильно страдала в последние дни жизни. Артистка поблагодарила ее за все и пожелала счастливого пути.

Российская актриса Наталья Андрейченко наиболее известна по фильмам «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». Сейчас она живет в Мексике.