Стало известно о смерти 65-летнего барабанщика из ансамбля «Синяя птица»

Директор музыкального коллектива «Синяя Птица» Александр Зуборев сообщил о смерти барабанщика Сергея Криницына. Участник ансамбля скончался на 65-м году жизни от коронавируса. Об этом рассказал «Пятый канал».

«На аппарате скончался барабанщик нашего коллектива», — пояснил Зуборев и добавил, что других подробностей трагедии пока нет.

Сергей Криницын начинал свою карьеру в вокально-инструментальном ансамбле «Оризонт». Позже музыкант сотрудничал с группами «Рок-Ателье» и «Автограф», написало «Утро.ру».

В этот же день стало известно о смерти клавишника «Синей птицы» Дмитрия Галицкого. Он умер на 66-м году из-за приступа поджелудочной железы. Артист также выступал с коллективами «Саквояж» и «ДДТ».