Общество 29 декабря 2022, 19:21 Стало известно о самых востребованных профессиях на Ямале в уходящем году Профессии врача и геодезиста стали самыми востребованными на Ямале

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В Ямало-Ненецком автономном округе составили рейтинг самых востребованных в регионе профессий. Этот список возглавили врачи и геодезисты, сообщили на сайте телеканала «Ямал1».

По данным «Агентства Бизнес Новостей», наряду с медицинскими работниками оказались токари, мерчендайзеры, прорабы и машинисты — эти профессии в регионе в дефиците.

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Отмечается, что число заявленных вакансий заметно превышает количество нужных специалистов.

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