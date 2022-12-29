29 декабря 2022, 19:21
Стало известно о самых востребованных профессиях на Ямале в уходящем году
Профессии врача и геодезиста стали самыми востребованными на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе составили рейтинг самых востребованных в регионе профессий. Этот список возглавили врачи и геодезисты, сообщили на сайте телеканала «Ямал1».
По данным «Агентства Бизнес Новостей», наряду с медицинскими работниками оказались токари, мерчендайзеры, прорабы и машинисты — эти профессии в регионе в дефиците.
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Отмечается, что число заявленных вакансий заметно превышает количество нужных специалистов.
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