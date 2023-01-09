09 января 2023, 18:08
Стало известно о самых распространенных причинах отказа соискателям
Большинство работодателей отказывают из-за отсутствия необходимых навыков
Отсутствие необходимых профессиональных навыков и компетенций у соискателя является самой распространенной причиной отказа на собеседованиях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Почти 75% работодателей отказывают потенциальным работникам из-за того, что те обладают недостаточным объемом необходимых навыков.
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Также часто отказы на собеседованиях возникают из-за высоких зарплатных ожиданий соискателей.
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