Общество 09 января 2023, 18:08 Стало известно о самых распространенных причинах отказа соискателям Большинство работодателей отказывают из-за отсутствия необходимых навыков

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Отсутствие необходимых профессиональных навыков и компетенций у соискателя является самой распространенной причиной отказа на собеседованиях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Почти 75% работодателей отказывают потенциальным работникам из-за того, что те обладают недостаточным объемом необходимых навыков.

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Также часто отказы на собеседованиях возникают из-за высоких зарплатных ожиданий соискателей.

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