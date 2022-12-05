Общество 05 декабря 2022, 18:18 Стало известно о самых популярных зарубежных направлениях у россиян на Новый год Желающих провести Новый год за рубежом увеличилось в полтора раза

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Начало декабря — самое время распланировать свой отпуск на предстоящих зимних каникулах. Большинство туристов предпочли в этом году пляжный отдых, сообщило РИАМО со ссылкой на экспертов в туробласти.

Отмечается, что россияне готовы запланировать отпуск продолжительностью в одну неделю. Для того, чтобы понежиться на солнце и получить дозу витамина Д, россияне летят на Мальдивы и в Тайланд. Также популярностью среди соотечественников в зимний сезон пользуются курорты Индии, например, Шри-Ланка.

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Несмотря на холодное море, востребована у туристов и гостеприимная Турция — курорты Средиземноморского побережья порадуют яркими шоу и развлекательными анимациями.

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