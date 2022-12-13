Общество 13 декабря 2022, 14:38 Стало известно о самых популярных запросах россиян на маркетплейсах в преддверии Нового года Россияне чаще всего на маркетплейсах ищут сладкие подарки

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Многие люди за месяц до Нового года уже продумывают до мелочей, как украсить квартиру, где купить подарки и какой наряд надеть. С этими запросами отлично справляются российские маркетплейсы, сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитику сервиса Moneyplace.

По данным аналитиков, на сайтах Wildberries и Ozon в разы увеличилось количество запросов на новогодний декор, елки и игрушки.

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Также россияне в декабре на этих маркетплейсах искали новогодние сладкие подарки и наклейки на окна.

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