Общество 14 февраля 2023, 16:27 Стало известно о самых популярных площадках для проведения выездной регистрации брака в Москве

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В День святого Валентина в столице зарегистрируют брак более 400 влюбленных пар. Благодаря проекту «Новые адреса счастья» молодожены могут выбрать необычные локации для проведения выездной регистрации, о самых популярных таких площадках сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

На сегодняшний день в столице доступно 30 площадок для проведения торжественной церемонии. Особой популярностью среди москвичей пользуются особняк Спиридонова, каток ВДНХ, небоскребы Москва-Сити.

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Отмечается, что за прошлый год около четверти церемоний бракосочетания проводились в необычных локациях.

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