Общество 13 февраля 2023, 17:56 Стало известно о самых популярных бьюти-услугах в преддверии 14 февраля Маникюр, укладка и макияж являются самыми популярными бьюти-процедурами среди россиянок

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Определенные бьюти-услуги пользуются особым спросом среди российских женщин в канун Дня всех влюбленных. Подробнее о косметических процедурах рассказали эксперты «Авито.Услуг» в беседе с «Ридусом».

По сравнению с прошлогодними показателями, в январе текущего года на «Авито» существенно увеличился спрос на услуги мастеров по маникюру.

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Также в этот период россиянки чаще интересовались услугами парикмахеров, колористов и визажистов.

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