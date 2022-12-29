Общество 29 декабря 2022, 15:58 Стало известно о самых опасных детских игрушках Игрушки с мелкими деталями являются наиболее опасными для детей freepik

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Наступает Новый год, каждый ребенок находится в ожидании чуда и запоминающегося сладкого подарка или игрушки. Однако многие игрушки являются очень опасными для жизни малышей, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Выяснилось, что одни из наиболее популярных среди детей игрушки Хаги-Ваги могут нанести вред детской коже. Около 90% продающихся в супермаркетах этих детских товаров являются токсичными, в них отмечается превышение нормы содержания фенола в четыре раза.

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Также определенную опасность могут таить в себе игрушки, состоящие из мелких деталей. При попадании их в пищевод ребенка понадобится хирургическое вмешательство.

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Отмечается, что при выборе подарка родителям в первую очередь необходимо обращать на качество игрушки.