Стало известно о самых нежеланных покупках жителей России

Специалисты ВЦИОМ в ходе опроса выяснили, что главными финансовыми планами россиян на текущий год являются ремонт в квартире, покупка мебели и туристические поездки, написал ТАСС.

Как считает эксперт, планы человека отремонтировать жилье и отдохнуть указывают на то, что люди не хотят тратиться только на еду и коммунальные услуги. По словам Гольдфайна, за последние 50 лет приоритеты граждан изменились. Как и раньше на первом месте остаются ремонт, мебель, отдых и содержание студентов. При этом на инвестиции и благотворительность людям отдавать средства не хочется, так как это может не принести отдачи в виде прибыли.

«Так же, как и в СССР, опрошенные в 2021 году россияне, не планируют улучшать свои жилищные условия, не упоминают плановые расходы на покупку автомобиля, расходы на инвестиции и другие инструменты финансового рынка», — уточнил экономист.

Также респонденты обошли стороной ответы по типу вложений в здоровье, духовное и культурное развитие.