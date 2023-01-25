Общество 25 января 2023, 13:07 Стало известно о самом популярном тарифе домашнего интернета среди россиян Россияне чаще всего подключают «базовый минимум» со скоростью 100 Мбит/с

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Россияне могут выбрать тариф домашнего интернета со скоростью до 900 мегабитов в секунду (Мбит/с). Однако большинство соотечественников довольствуются так называемым «базовым минимумом», сообщила руководитель продукта «Интернет» телеком-провайдера «Дом.ру» Екатерина Кривошеева радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, самым распространенным в России является тариф со скоростью в 100 Мбит/с. Однако такая скорость домашнего интернета может не подойти семье, где пользуются сразу несколькими гаджетами.

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Для текущих запросов россиян оптимальным вариантом будет подключение интернета со скоростью 250-300 Мбит/с.