Общество 28 декабря 2022, 14:18 Стало известно о самой опасной травме при падении на гололеде

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Зимний период отличается высокими рисками повреждения различных конечностей и получения травм при падении на гололеде. О самой опасной травме рассказал врач-травматолог Роман Ворожбит сайту «Невские новости».

По словам специалиста, самым опасным последствием при падении может стать перелом шейки бедренной кости. Такая травма может обернуться летальным исходом, очень важно своевременно получить медицинскую помощь.

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По данным сайта «Утро.ру», в особую группу риска входят пожилые люди.

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