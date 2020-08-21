Стало известно о самочувствии добровольцев «Вектора» после прививки от коронавируса

Все испытывающие вакцину от коронавируса, произведенную в новосибирском «Векторе», привиты. 57 волонтерам ввели препарат, у 43 — плацебо. Они чувствуют себя хорошо.

«Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер», — заявили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

Побочных реакций ни у кого не было. Также известно, что клинические испытания в «Векторе» собираются завершить в сентябре 2020 года. Сейчас новосибирский центр проводит второй этап тестирования, который стартовал 27 июля.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 11 августа. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. «Спутник V» будет защищать от вируса в течение двух лет. Об этом написала «Газета.ru».

Первыми вакцинировать будут медиков, учителей и других людей, работающих с детьми. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, вакцинация для всех россиян будет бесплатной. Ранее «360» рассказывал, зачем России несколько препаратов от коронавирусной инфекции.