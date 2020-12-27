Стало известно о «резанувшей сердце» Путина ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу в начале 2020 года позволил себе заявление о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это большой ошибкой, которая «резанула сердце» президента России Владимира Путина и ветеранов.

«Это была огромная ошибка. Особенно в год 75-летия Победы», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что эта фраза «резанула сердце» президента России Владимира Путина и ветеранов во всех странах бывшего Советского Союза, в том числе и на Украине.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в январе 2020 года после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что СССР несет равную ответственность в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша первой почувствовала «сговор тоталитарных режимов».

Летом Путин предупредил о негативных последствиях этого заявления Зеленского.