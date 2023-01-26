Общество 26 января 2023, 17:34 Стало известно о профессиях, связанных с высоким риском выкидышей

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Корейские ученые провели исследование и выяснили, что риски невынашивания ребенка наблюдаются у женщин определенных профессий. Об этом сообщил сайт «Ридус».

По результатам исследования, самый высокий процент мертворождения и выкидышей наблюдается у женщин, работающих в сфере здравоохранения. Также большие риски невынашивания отмечаются при работе на производствах.

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Отмечается, что самые хорошие показатели вынашивания ребенка оказались у женщин с работой в сфере финансов.