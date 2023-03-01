Общество 01 марта 2023, 17:45 Стало известно о продуктах, способных восполнить дефицит железа в пост Врач Наталья Круглова: свекла, шпинат и крупы станут отличной альтернативой мясу Unsplash

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Великий пост, который является самым строгим и продолжительным для православных христиан, в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. О том, какие продукты позволят избежать дефицита железа в этот период, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, во время религиозного поста человеку необходимо придерживаться полноценного рациона питания. Так, отличной альтернативой мясу и молочным продуктам станут свекла, шпинат и крупы. Также не стоит забывать добавлять в свой рацион фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и растительный масла.

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Кроме того, в пост можно употреблять растительное молоко, обогащенное кальцием. Как сообщил сайт «Политэксперт», постящимся рекомендуется заменять мясо соевыми продуктами.