Стало известно о продающих места в очереди за «КовиВаком» москвичах

В субботу в Москву завезли новую партию вакцины «КовиВак». Прививку можно сделать в 14 «павильонах здоровья». С самого утра к ним выстроились огромные очереди. Среди ожидающих нашлись люди, решившие заработать. «Бизнесмены» начали продавать места в очереди. По крайней мере такой пост появился в Telegram.

Так, место в очереди в парке 50-летия Октября на проспект Вернадского предлагают купить за 15 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Стою с парнем в очереди. Посчитали, что хватает. Он прививку уже сделал. Продам место за 15 тысяч», — заявила автор предложения.

При этом прививку желающие могут сделать бесплатно. Помимо «КовиВака», для вакцинации доступен «Спутник V». Для ревакцинации желающим предлагают «Спутник Лайт».

На Теплом стане, по данным издания «Подъем», сегодня скопилась очередь почти из 500 человек. Людей заносили с лист ожидания и вызывали по фамилии. В Тушинском парке в очереди можно было провести до пяти часов.

Предварительная запись для вакцинации «КовиВаком» не требуется. Список павильонов, где можно получить эту прививку, опубликован на сайте мэрии Москвы.