Стало известно о проблемах с деньгами в семье друга серпуховского подрывника

В семье друга серпуховского подрывника, которого сегодня задержали и допросили следователи, были проблемы с деньгами. Отец после развода скопил большой долг по алиментам, а на матери висит кредит больше чем на 200 тысяч рублей, сообщил источник «360».

Молодого человека зовут Никита К. Его отец сейчас живет в Ленинградской области, отдельно от семьи. Долг по алиментам мужчина успел накопить на сумму 150 759 рублей, уточнил собеседник «360».

У матери парня, по данным источника, задолженность по кредитным платежам составляет больше 208 тысяч рублей. И это помимо ипотеки. Известно, что Никита К. живет вместе с мамой в Серпухове.

По данным Telegram-канал Baza, сегодня его задержали для проверки версии о сообщнике Владислава С., который устроил взрыв в Серпуховском монастыре. По информации канала, Никита близко дружил с подрывником. Он бывал у него в гостях и даже видел, что тот собирал взрывное устройство, утверждал источник Baza.

Взрыв в Серпуховском монастыре произошел утром 13 декабря. Молодой человек, который раньше был учеником церковной гимназии, пришел на территорию здания и привел в действие взрывное устройство, пока в гимназии шли занятия. Детей смогли эвакуировать. Сам подрывник сейчас находится в больнице. Он получил тяжелые травмы.