Общество 20 января 2023, 14:48 Стало известно о признаках скорого расставания влюбленной пары Непроработанные старые обиды могут стать причиной расставания Unsplash

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Практически в каждых любовных отношениях в какой-то момент наступает сложный период или кризис. О неочевидных признаках скорого расставания пары рассказал психолог, врач-психотерапевт Евгений Фомин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, главным звоночком для пары должно стать отсутствие физического влечения друг к другу. Также повлиять на развитие конфликтов могут непроработанные старые обиды, которые мешают паре не оглядываться в прошлое и строить будущее.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», в какой-то момент человек может разочароваться в выборе своего спутника жизни.

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Для того, чтобы избежать конфликтов в отношениях, паре следует постоянно разговаривать друг с другом. В случае недопониманий Фомин порекомендовал обратиться за помощью специалистов.