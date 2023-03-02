Общество 02 марта 2023, 17:53 Стало известно о привычках, с помощью которых человек травмирует сам себя Психолог Елена Ярикова: люди с низкой самооценкой сравнивают себя с другими

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На жестокость по отношению к самому себе указывают обесценивание, унижение и постоянное сравнение себя с другими людьми. Об этом сообщила психолог Елена Ярикова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, характерным признаком психологического давления на самого себя является частая критика. Также на абъюзивное отношение к себе указывает обесценивание достижений.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», выстраивание здоровых отношений тяжело дается людям с низкой самооценкой.