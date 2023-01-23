Общество 23 января 2023, 14:15 Стало известно о причине роста количества нелегальной табачной продукции в РФ Высокие ставки акцизов являются причиной роста количества нелегальной табачной продукции

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На российском рынке возросла доля нелегальной табачной продукции. Причиной тому стали слишком высокие акцизы на сигареты, сообщил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в настоящее время составляет порядка 20-25%.

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С марта вновь повысятся ставки акцизов на сигареты, в результате чего у нелегальных продавцов появятся дополнительные доходы.

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