23 января 2023, 14:15
Стало известно о причине роста количества нелегальной табачной продукции в РФ
Высокие ставки акцизов являются причиной роста количества нелегальной табачной продукции
На российском рынке возросла доля нелегальной табачной продукции. Причиной тому стали слишком высокие акцизы на сигареты, сообщил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в настоящее время составляет порядка 20-25%.
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С марта вновь повысятся ставки акцизов на сигареты, в результате чего у нелегальных продавцов появятся дополнительные доходы.
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