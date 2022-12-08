08 декабря 2022, 17:44
Стало известно о причинах семейных ссор в новогоднюю ночь
Бытовые семейные драмы очень часто возникают именно в новогоднюю ночь
Большинство россиян очень любят праздновать Новый год и всегда с нетерпением ждут его приближения. Однако именно в этот праздник возрастает количество ссор между супругами, сообщила «Национальная служба новостей».
Отмечается, что зачастую основной причиной семейных драм становится переизбыток алкоголя в организме. Людям в преддверии праздника кажется, что в наступающем году обязательно нужно что-то поменять в жизни.
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Так как самый близкий человек находится всегда рядом и вся энергия направлена на него, отсюда и возникают мысли о разводе.
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