Общество 19 января 2023, 16:24 Стало известно о причинах различия жизненных установок у пессимистов и оптимистов Психолог Ирина Обухова: такие особенности определяются лабильностью психики Unsplash

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Некоторые люди способны видеть в любых жизненных ситуациях исключительно положительную сторону, другие же смотрят на мир и всюду ищут подвохи. О причинах различия мировоззрений людей рассказала семейный психолог Ирина Обухова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, такая особенность связана с тем, что разные люди самостоятельно выбирают, каким внутренним установкам они будут следовать. И если одни будут радоваться мелочам, то другие найдут даже в самом хорошем исходе событий негатив.

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Также Обухова отметила, что различия в мировоззрениях связаны и с особенностями лабильности психики каждого человека. Она порекомендовала пессимистам обратиться за консультацией психотерапевта.

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