Стало известно о претензиях к аппаратам ИВЛ из загоревшейся рязанской больницы

Медицинское оборудование, если к нему возникают вопросы, должно проходить дополнительную инспекцию. К аппаратом ИВЛ, аналогичным тем, что были в Рязани, где произошел пожар, уже были претензии. Об этом «360» сказал президент МОО «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

«Мы знаем, что несколько раз были претензии к этому оборудованию. Есть вообще мировая практика, когда к медицинскому оборудованию начинаются вопросы, то оно должно проходить дополнительную инспекцию. Видимо, в достаточной мере не были соблюдены эти нормы. <…> Возможно, еще не были соблюдены какие-то правила работы с аппаратурой, такое бывает тоже. Ее нужно инспектировать вовремя, ее нужно чинить, ее нужно настраивать при увеличении нагрузки», — пояснил Гальперин.

Врач добавил, что перепад напряжения, из-за которого мог начаться пожар в рязанской больнице, это тоже вопрос к оборудованию лечебного учреждения, потому что там должен стоять трансформатор и прочая регулирующая аппаратура.

Собеседник рассказал, что медицинский персонал постоянно инструктируют по вопросу использования спецоборудования.

«Это техника безопасности. Для этого проводится даже обучение персонала постоянно», — обратил внимание Гальперин и добавил, что в этот инструктаж также входит и изучение плана эвакуации в случае пожара.

Прошедшей ночью в реанимации клинической больницы имени Семашко в Рязани вспыхнул пожар. Три человека погибли, девять пострадали. Причины ЧП связывают с китайскими с аппаратами ИВЛ, которые не выдержали очередного перепада напряжения, и произошло короткое замыкание.