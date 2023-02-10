Общество 10 февраля 2023, 17:24 Стало известно о правилах продажи недвижимости зимой Специалисты рекомендуют проводить показы квартиры покупателям днем

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Процесс продажи собственной недвижимости отнимает много сил, нервов и времени. О том, как заинтересовать покупателя и в быстрые сроки продать квартиру зимой, сообщил «Тинькофф Журнал».

Собственникам не рекомендуется проветривать помещение перед приходом потенциальных покупателей на просмотр, ведь в зимний период человеку намного приятнее будет войти в теплую квартиру. Также продавцам советуют проявить гостеприимство и предложить покупателю чашку кофе.

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Как сообщили «Дни.ру», лучше всего проводить показы квартиры днем — солнечный свет и естественное освещение подчеркнут все достоинства объекта недвижимости.

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