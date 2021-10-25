Выцарапанное на стене ножом послание обнаружили следователи в квартире подозреваемой в убийстве девятилетней Сони в Вологде. В СК полагают, что она несколько раз ударила девочку ножом, заманив к себе домой.

В послании, которое было выцарапано на стене, была всего одна фраза: «Будьте вы смертны». Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное СУ СК РФ. По данным ведомства, подозреваемая нанесла ребенку удары ножом в лицо и шею.

После задержания Ульяну Ланскую арестовали и отправили на психиатрическую экспертизу, чтобы удостовериться в ее адекватности. По решению суда она пробудет под стражей до 18 декабря.

Ланская попыталась скрыться из города. Ее сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск. Известно, что ранее она наблюдалась в психдиспансере и была лишена родительских прав.

Соня пропала в Вологде 16 октября, но ее стали искать не сразу. Мать подумала, что она просто осталась ночевать у бабушки, и не предполагала, что ребенка убили. Семья погибшей считается неблагополучной.

Как сообщала «Газета.ru», арестованная признала вину в преступлении и заявила, что смертельно больна, якобы у нее и всей ее семьи диагностировали рак крови, она не хотела умирать одна, поэтому решила убить Соню.