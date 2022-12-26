Общество 26 декабря 2022, 18:09 Стало известно о пользе привычки на все жаловаться freepik

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Сегодня отмечается всемирный День нытика, в такой праздник людям разрешается жаловаться абсолютно на все, что пожелается. О пользе такой привычки рассказал психолог Евгений Идзиковский в интервью Life.

По словам специалиста, исследования показали, что люди, которые постоянно на все жалуются, чувствуют себя намного лучше и комфортней в психологическом плане. А люди, подавляющие все негативные эмоции и скрывающие свое эмоциональное состояние, часто склонны к неврозам и тревожным состояниям.

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Однако здесь стоит не забывать и об окружающих, ведь далеко не всем будет приятно слушать вечное нытье. Привычка жаловаться и негативный настрой способны также оттолкнуть окружающих.

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