Стало известно о покупке доли VK группой «СОГАЗ»

Группа компаний «СОГАЗ» купила 45% акцией VK, которые принадлежали холдингу USM. Сумма сделки остается под секретом. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Совет директоров АО „СОГАЗ“ одобрил 45%-ное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)», — говорится в тексте сообщения компании.

Кроме того, холдинг USM принял решение выйти из капитала VK, написал RT.

По словам главы совета директоров «СОГАЗА» Алексея Миллера, VK — одна из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов. Ее сервисы востребованы не только в России, но и за рубежом.