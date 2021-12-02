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    02 декабря 2021, 15:42

    Стало известно о покупке доли VK группой «СОГАЗ»

    РИА «Новости»: холдинг USM продал свою долю в VK

    Оксана Лавнюженко

    Группа компаний «СОГАЗ» купила 45% акцией VK, которые принадлежали холдингу USM. Сумма сделки остается под секретом. Об этом сообщили РИА «Новости».

    «Совет директоров АО „СОГАЗ“ одобрил 45%-ное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)», — говорится в тексте сообщения компании.

    Кроме того, холдинг USM принял решение выйти из капитала VK, написал RT.

    По словам главы совета директоров «СОГАЗА» Алексея Миллера, VK — одна из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов. Ее сервисы востребованы не только в России, но и за рубежом.