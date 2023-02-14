Общество 14 февраля 2023, 16:28 Стало известно о плюсах дистанционной торговли алкоголем Отмена запрета на дистанционную торговлю алкоголем поддержит рынок общепита

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Представители федерации рестораторов и отельеров попросили Совет Федерации устранить запрет на дистанционную продажу алкоголя для рынка общепита. О плюсах такой меры рассказал ресторатор, владелец баров Дмитрий Соколов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, устранение запрета на дистанционную торговлю алкоголем прежде всего поддержит заведения с функцией доставки. Также это будет удобно как для посетителей, так и для самих баров.

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Кроме того, благодаря такой мере появится возможность расширить каналы продаж отечественного вина.

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