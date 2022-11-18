Общество 18 ноября 2022, 16:28 Стало известно о новой графе оплаты в квитанциях ЖКХ для некоторых собственников Жилищники сделали перерасчет из-за разницы с реальным нагревом батарей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ближайшее время в квитанциях ЖКХ у многих россиян появится новая строка. Об этом сообщил Primpress.

Речь идет о дополнительной плате за такую услугу, как отопление. Часть собственников квартир получат платежки с перерасчетом, который им сделают по определенным причинам. Так, в Москве многие уже получили такие квитанции, где перерасчет за отопление составил около 4400 рублей с квартиры, площадь которой порядка 45 квадратных метров. Новую графу вписали в платежки за октябрь, которые пришли гражданам в первой половине ноября. Другие же получат их в декабре.

Реклама

Также перерасчет недавно сделали некоторым жителям Челябинской области.

Реклама

Доначисления связаны с большим объемом потраченной тепловой энергии, коммунальщики сверили разницу между показаниями счетчиков и реальным нагревом воды в батареях. В некоторых регионах разница оказалась существенной, в связи с чем и сделали перерасчет.

Минстрой хочет увеличить число льготников по оплате за ЖКХ. Получение поддержки от государства зависит от бюджета семьи.