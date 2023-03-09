Общество 09 марта 2023, 18:43 Стало известно о нестандартных поводах для отпуска среди россиян Треть россиян берут отпуск не ради отдыха и расслабления

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Почти треть россиян неоднократно брали отпуск не для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса, проведенным специалистами сервисов «Работа.ру», «Ремонт» и «СберУслуги».

Согласно результатам опроса, почти 20% россиян берут отпуск для того, чтобы навестить своих родственников в другом городе. Также российские работники зачастую во время отдыха от работы занимаются ремонтом и своим здоровьем.

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Отмечается, что 8% сотрудников тратят свой отпуск на переезд, а 6% — на учебу в университете.

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